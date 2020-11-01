بريطانيا تعلن مد دعم الأجور بعد فرض الإغلاق مجددا بسبب كورونا

وأكد أن الحكومة قررت ذلك لضمان حصول العمال الذين سيتم تسريحهم بشكل مؤقت خلال فترة عزل عام جديد فى جميع أنحاء إنجلترا على 80 فى المئة من رواتبهم.
وطبقت بريطانيا نظام دعم الأجور بنسبة 80 فى المئة فى مارس وكان من المقرر أن ينتهى اليوم السبت ليحل محله مزيد من الدعم المستهدف.
ودعم هذا البرنامج 8.9 مليون وظيفة فى ذروته وكان من المتوقع أن تبلغ تكلفته نحو 52 مليار جنيه إسترلينى (67.28 مليار دولار) على مدار ثمانية أشهر.
وأعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، فرض الإغلاق العام فى بريطانيا بدءا من الخميس، بعد فشل القيود القائمة فى منع ارتفاع عدد الإصابات.
وطالب جونسون، فى خطاب له مساء اليوم، البريطانيين بالبقاء فى منازلهم ابتداء من يوم الخميس حتى 2 ديسمبر وعدم الخروج إلا للضرورة.
وأوضح جونسون أنه بدون التدابير الجديدة سيرتفع عدد الوفيات أكثر مما هو عليه اليوم، مؤكدا أن لديه آمال قوية فى التوصل إلى لقاح العام المقبل.
وشملت إجراءات الإغلاق البريطانية الجديدة المتاجر غير المهمة، واستثنت المدارس والحضانات والجامعات.
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