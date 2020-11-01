أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، صباح اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 43 قتيلا.
ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير في تركيا إلى 43 شخصا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذأردوغان يعد المتضررين من الزلزال بمنازل جديدة
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ، في بيان، إنه بالإضافة إلى مقتل 43 شخصا، بينهم حالة غرق، أُصيب 896 آخرون بجروح.
هذا ولا تزال طواقم الإنقاذ تواصل أعمال البحث والإنقاذ تحت أنقاض المباني، التي دمرها الزلزال.
وهز يوم الجمعة الماضي، زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس "ريختر" ولاية إزمير غربي تركيا، تسبب في تدمير نحو 20 مبنى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير في تركيا إلى 43 شخصا مع استمرار... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.