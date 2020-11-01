زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر يضرب كوستاريكا

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر جزءا كبيرا من أراضي كوستاريكا مساء السبت، لكن لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن ضحايا أو أضرار.
وحدد مركز الزلزال الذي وقع السبت عند الساعة 23,01 (05,01 ت ج الأحد)، في تيباس بشمال مقاطعة العاصمة سان خوسيه.
ويقع مركز الزلزال على عمق 77 كيلومترا وهو ما يفسر عدم وجود أضرار في واحدة من المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد.
وفي أغسطس الماضي، قال المركز الأوروبي المتوسطي إنه رصد زلزالا بقوة 5.5 بمقياس ريختر تعرضت له سان خوسيه عاصمة كوستاريكا .
يذكر أن العديد من المدن الأوروبية والآسيوية تعرضت لهزات أرضية خلال الفترة القليلة الماضية.
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