كوريا الجنوبية تسجل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض الوقاية منها اليوم الأِحد تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع الإجمالي إلى 26 ألفا و635 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الإصابات الجديدة شملت 101 إصابة محلية و23 إصابة وافدة من القادمين من الخارج، بينما وقعت حالتان من الوفاة خلال أمس ليبلغ عدد المتوفين من المرض 466 شخصا.



وبلغ عدد المرضى الذين يخضعون للعلاجات تحت الحجر الصحي 1,812 بزيادة 76 مريضا مقارنة مع اليوم السابق.