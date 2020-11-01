أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض الوقاية منها اليوم الأِحد تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع الإجمالي إلى 26 ألفا و635 حالة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الإصابات الجديدة شملت 101 إصابة محلية و23 إصابة وافدة من القادمين من الخارج، بينما وقعت حالتان من الوفاة خلال أمس ليبلغ عدد المتوفين من المرض 466 شخصا.
وبلغ عدد المرضى الذين يخضعون للعلاجات تحت الحجر الصحي 1,812 بزيادة 76 مريضا مقارنة مع اليوم السابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية تسجل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.