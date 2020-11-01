أعلن وزير الصحة الأسترالي جريج هانت عدم تسجيل أي حالات إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ 9 يونيو الماضي.
وأعرب هانت - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - عن خالص شكره لجميع العاملين في مجال الصحة وأيضا إلى الشعب الأسترالي بأكلمه، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات الصحية في ولاية "فيكتوريا" - التي كانت بؤرة لتفشي الفيروس في استراليا - عدم تسجيل أي حالات إصابة محلية أو حالات وفاة لليوم الثاني على التوالي.
كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستراليا تسجل صفر إصابات محلية بكورونا للمرة الأولى منذ يونيو الماضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.