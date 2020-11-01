أعلنت الولايات المتحدة أنها تمكنت من إنقاذ مواطن أمريكي بعد اختطافه من قبل مجموعة من المسلحين كرهينة في نيجيريا عبر الحدود في النيجر.
وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده ملتزمة بالعودة الآمنة لجميع المواطنين الأمريكيين الذين تم أسرهم، وأضاف أن العملية تمت بدعم وتنسيق استخباراتي ودبلوماسي مع القوات العسكرية الأمريكية التي أشاد بها الوزير، لافتا إلى أنه سيتم لم شمل الرهينة بأسرته.
وشدد بومبيو على أن بلاده لن تتخلى عن أي مواطن أمريكي يتعرض للاحتجاز كرهينة في أي مكان بالعالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تعلن إنقاذ أحد رعاياها بعد اختطافه بنيجيريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.