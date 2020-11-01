واشنطن تعلن إنقاذ أحد رعاياها بعد اختطافه بنيجيريا

أعلنت الولايات المتحدة أنها تمكنت من إنقاذ مواطن أمريكي بعد اختطافه من قبل مجموعة من المسلحين كرهينة في نيجيريا عبر الحدود في النيجر.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده ملتزمة بالعودة الآمنة لجميع المواطنين الأمريكيين الذين تم أسرهم، وأضاف أن العملية تمت بدعم وتنسيق استخباراتي ودبلوماسي مع القوات العسكرية الأمريكية التي أشاد بها الوزير، لافتا إلى أنه سيتم لم شمل الرهينة بأسرته.

وشدد بومبيو على أن بلاده لن تتخلى عن أي مواطن أمريكي يتعرض للاحتجاز كرهينة في أي مكان بالعالم.