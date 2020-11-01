المكسيك تقترب من المليون إصابة و92 ألف وفاة بسبب كورونا

كما أشارت الصحة المكسيكية إلى تسجيل 6151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات المؤكدة هناك إلى 924.962 إصابة.

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، رجحت الحكومة المكسيكية أن يكون العدد الفعلى للإصابات أعلى كثيرًا من العدد المعلن رسميًا.