أستراليا تسجل صفر إصابات محلية بـ كورونا

وكان وزير الصحة الأسترالى، قد أعرب عن خالص شكره لجميع العاملين فى مجال الصحة وأيضا إلى الشعب الأسترالى بأكلمه، وذلك فى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.