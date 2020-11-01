كورونا يتخطى 46 مليون إصابة حول العالم

كما تؤكد بيانات الجامعة الأمريكية ارتفاع أعداد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم إلى مليون و194 ألف حالة وفاة، بينما وصل عدد المتعافين من الإصابة إلى 30.7 مليون.
وبحسب البيانات المتوفرة، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا والمملكة المتحدة والمكسيك وبيرو وجنوب إفريقيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
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