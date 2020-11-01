عاجل.. كندا : قتيلان و5 جرحى فى هجوم كيبيك

وكانت الشرطة الكندية أعلنت فى وقت سابق اعتقال المشتبه به فى تنفيذ الهجوم، الذى لم يعرف الدوافع وراء ارتكابه حتى الآن.
وقالت الشرطة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى على "تويتر"، إنه "قبيل الساعة الواحدة أوقفت إدارة شرطة مدينة كيبيك مشتبها به".
ويأتي هذا الحادث بعد أيام من حادث طعن قرب كنيسة نوتردام، بمدينة نيس، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين بينهم حالة ذبح عنيف بقطع رأس لإمرأة.
و وكان رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو أعرب، أول أمس الجمعة، إدانته للهجوم الإرهابى فى مدينة نيس الفرنسية، مشددًا فى الوقت ذاته على أن حرية التعبير لها حدود، فى إشارة لرسوم "شارلى إيبدو" المسيئة للنبى محمد.
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