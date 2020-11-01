إصابات كورونا تتخطى 679 ألفاً فى إيطاليا





ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى إيطاليا إلى 679 ألفًا و430 حالة إصابة مؤكدة حتى صباح اليوم الأحد، حسبما أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" الإخبارية.

كما أكدت البيانات تسجيل 38 ألفا و618 وفاة جراء الإصابة بالوباء فى إيطاليا، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجى إلى 289 ألفا و426 حالة تعاف بعد 39 أسبوعًا من الإعلان عن تسجيل أول إصابة كورونا فى إيطاليا.

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