ارتفاع ضحايا زلزال إزمير بـ تركيا إلى 43 قتيلا

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ، فى بيان، إنه بالإضافة إلى مقتل 43 شخصا، بينهم حالة غرق، أُصيب 896 آخرون بجروح، مضيفة أنه لا تزال طواقم الإنقاذ تواصل أعمال البحث والإنقاذ تحت أنقاض المبانى، التى دمرها الزلزال، بحسب "روسيا اليوم".

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر إزمير، وفق بيان لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".