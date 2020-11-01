عملية طعن في كيبيك بكندا توقع عدد من القتلى وااجرحة

أفاد راديو كندا، اليوم الأحد، عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة خمسة أشخاص جراء هجوم بالسلاح الأبيض، نفذه شخص يرتدي ثيابا ملابس من العصور الوسطى ومسلحا بنصل، في منطقة كيبيك الكندية.

وقالت إذاعة كندا إن "الشرطة الكندية في مدينة كيبيك، ألقت صباح اليوم الأحد، القبض على رجل مشتبه به"، حيث نبهت الشرطة في وقت متأخر من يوم أمس السبت، من أنها تبحث عن رجل يرتدي ملابس من العصور الوسطى، ومسلح بسلاح نصل، خلف "عدة ضحايا".

وأشارت الشرطة إلى أن الحادث وقع بالقرب من مجلس الأمة، وطلبت من الموجودين في المنطقة البقاء في منازلهم.

وأكدت الشرطة أنه تم نقل خمس ضحايا إلى مستشفى محلي، لم ترد أنباء فورية عن أوضاعهم.

وقال المتحدث باسم الشرطة، إتيان دويون: "ما زال التحقيق وتحديد ما حصل، ولكن هذه هجمات خطيرة".