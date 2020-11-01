أفاد راديو كندا، اليوم الأحد، عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة خمسة أشخاص جراء هجوم بالسلاح الأبيض، نفذه شخص يرتدي ثيابا ملابس من العصور الوسطى ومسلحا بنصل، في منطقة كيبيك الكندية.
وقالت إذاعة كندا إن "الشرطة الكندية في مدينة كيبيك، ألقت صباح اليوم الأحد، القبض على رجل مشتبه به"، حيث نبهت الشرطة في وقت متأخر من يوم أمس السبت، من أنها تبحث عن رجل يرتدي ملابس من العصور الوسطى، ومسلح بسلاح نصل، خلف "عدة ضحايا".
وأشارت الشرطة إلى أن الحادث وقع بالقرب من مجلس الأمة، وطلبت من الموجودين في المنطقة البقاء في منازلهم.
وأكدت الشرطة أنه تم نقل خمس ضحايا إلى مستشفى محلي، لم ترد أنباء فورية عن أوضاعهم.
وقال المتحدث باسم الشرطة، إتيان دويون: "ما زال التحقيق وتحديد ما حصل، ولكن هذه هجمات خطيرة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عملية طعن في كيبيك بكندا توقع عدد من القتلى وااجرحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.