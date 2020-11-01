ألمانيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت ألمانيا، اليوم الأحد، أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكانت ألمانيا قد أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 39 أسبوعا.

وأعلن معهد روبرت كوخ الفيدرالي للأمراض المعدية اليوم، الأحد، عن رصد 14177 إصابة جديدة بالفيروس، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 532930 حالة.

وأوضح الإحصاء تسجيل 29 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 10481.

وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاربعاء الماضي، أن الوضع بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا خطير للغاية، مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين في العناية المركزة لأضعاف خلال الـ 10 أيام الماضية.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي إن معدل إصابات كورونا خلال الأيام الماضية ارتفع بشكل قياسي، مضيفة أنه من المتوقع الوصول إلى اقصى إمكانيات النظام الصحي خلال أسابيع قليلة.

وقررت الحكومة الألمانية، الأربعاء، إغلاق المطاعم والحانات في البلاد بداية من الإثنين المقبل وحتى نهاية شهر نوفمبر، ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

كما ذكرت إذاعة دويتش فيله الألمانية، انه تقرر الإبقاء على المدارس ورياض الأطفال مفتوحة، وعدم إغلاقها.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، عن عزم حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إقامة الفعاليات الرياضية، بما فيها مباريات الدوري الألماني لكرة القدم بدون جمهور، وذلك مع الزيادة الكبيرة في إصابات فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الالمانية تدرس بداية هذا المقترح من شهر نوفمبر المقبل، وذلك حماية لأرواح الجمهور.