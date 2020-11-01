الصحة البلجيكية تناشد المواطنين بعدم التوجه إلى المتاجر التجارية إلا للضرورة القصوى

دعا وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندنبروك اليوم /الأحد/ المواطنين إلى عدم الذهاب إلى المتاجر التجارية؛ للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى لو كانت المتاجر مفتوحة.

وحث الوزير - حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية - المواطنين المقيمين في عموم الأراضي البلجيكية عدم التوجه إلى المتاجر إلا للضرورة؛ وذلك بعد مكوث المواطنين لفترات طويلة في طوابير أمام أحد المتاجر التجارية للتسوق.

وأوضح أنه إذا تجمع 100 شخص سويا فسيكون هناك بالتأكيد أشخاص مصابون بينهم حتى لو لم يشعروا بالمرض، فهم يشكلون خطورة على الآخرين في هذه المجموعة، مضيفا أن بعض هؤلاء الأشخاص سيصابون بالمرض الخطير وسيتعين نقلهم إلى المستشفى وربما حتى إلى العناية المركزة.

كانت الهيئة الصحية البلجيكية قد طلبت في وقت سابق من الأطباء في مدينة "لييج" الواقعة شرقي بلجيكا، الاستمرار في العمل حتى لو كانوا مصابين بفيروس كورونا وسط زيادة في الحالات وامتلاء المستشفيات، وذكرت إحصائيات أن حوالي ربع الطاقم الطبي هناك مريضون بـ كوفيد-19.