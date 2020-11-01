اعتقال 7 نواب فى هونج كونج بسبب اشتباكات على الرئاسة

ألقت شرطة هونج كونج القبض على 7 نواب من أعضاء الحزب الديمقراطى المعارض، صباح اليوم الأحد، بسبب الاشتباكات التى وقعت خلال جلسة فى المجلس التشريعى فى شهر مايو الماضى، حول رئاسة لجنة رئيسية فى المجلس.





وأشارت شرطة هونج كونج إلى أنه جرى اعتقال 6 رجال وسيدة، تتراوح أعمارهم بين 33 و63 عامًا، بتهمة "الازدراء والتشويش" على عمل أعضاء المجلس خلال الجلسة، وهى الجريمة التى تصل عقوبتها إلى غرامة 10 آلاف دولار، وأحيانا السجن 12 شهرًا. كما أوضحت الشرطة أن المعتقلين يخضعون للاستجواب، لافتة إلى أن "العملية مستمرة، وربما يتم اعتقال المزيد من الأشخاص".

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