إصابات كورونا فى باكستان تتخطى 333 ألفا

وبحسب المركز الوطنى المعنى برصد تطورات فيروس كورونا، فأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد ارتفعت إلى 6823 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 314 ألفا و555 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.