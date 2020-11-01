الكثير من الألم سيحدث .. خبير أوبئة أمريكى يهاجم ترامب بسبب كورونا

وقال فاوتشى فى مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن "الكثير من الألم سيحدث"، مشيرا إلى أنهم ليسوا فى وضع جيد.

وأضاف أن "كل النجوم متحالفة فى الأماكن الخاطئة مع الدخول فى موسمى الخريف والشتاء، حيث يتجمع المواطنون داخل المنازل، ولا يمكن أن تكون فى وضع أسوأ منها هذا.

وتابع فاوتشى، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تغيير عاجل فى ممارسات وسلوكيات الصحة العامة. مشيرا إلى أن البلاد يمكن أن تتجاوز تسجيل 100 ألف إصابة يوميا، وتنبأ بأن يرتفع معدل الوفيات فى الأسابيع المقبلة.