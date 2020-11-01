نائبة رئيس وزراء كندا فى الحجر الصحى بسبب كورونا

وفى تغريدة عبر حسابها الرسمى على "تويتر"، كتبت فريلاند: "خضعت اليوم لاختبار كورونا بعدما تلقيت إخطارا من تطبيق "كوفيد أليرت"، وأنا فى الحجر الصحى بالمنزل فى انتظار النتائج".
وأضافت أن "تطبيق كوفيد أليرت، الذى تم تنزيله قرابة 4.9 مليون مرة، أداةً مهمة فى مكافحتنا للفيروس"، داعيةً الكنديين إلى تنزيله واستخدامه.
وتشهد كندا منذ سبتمبر الماضى موجة ثانية من تفشى فيروس كورونا المستجد، ما أسفر عن أكثر من 234.500 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 10136 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.
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