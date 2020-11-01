إسرائيل تبدأ بتجربة لقاح كورونا على أول مجموعة من المتطوعين

انطلقت اليوم الأحد مرحلة التجارب السريرية على اللقاح ضد كوفيد-19، الذي طوره المعهد البيولوجي "بنس تسيونا" الإسرائيلي، على أن تشمل المجموعة الأولى من المتطوعين 80 شخصا.
وستجري التجارب الأولى في مستشفيي هداسا في القدس وشيبا في تل هاشومير، على أن تشمل 80 متطوعا في المرحلة الأولى، ثم حوالي 30 ألف متطوع على مدى 6 أشهر.
وفور الإعلان عن بدء التجارب توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مستشفى شيبا في تل أبيب.
وتم تطوير هذا اللقاح في معهد البحوث البيولوجية في "نس تسيونا"، وقال المعهد إنه حصل على كافة التراخيص اللازمة من وزارة الصحة للشروع في اختبار اللقاح على بني البشر.
ومن المرتقب أن تمتد التجارب السريرية على مدى ستة أشهر، وفي ختامها سيتقرر ما إذا كان بالإمكان تعميم التطعيم على الجميع بصورة آمنة.
من جهة أخرى، رحب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بالإعلان، قائلا إنه "بشارة أمل"، مشيرا إلى أن الباحثين في المعهد يناضلون من أجل تحقيق هذا الأمل.
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