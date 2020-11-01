الصين تعلق استيراد منتجات مائية إكوادورية بسبب تلوثها بفيروس كورونا

قررت سلطات الجمارك الصينية اليوم، الأحد، تعليق استيراد منتجات مائية من شركة إكوادورية بعد أن كشفت فحوصات عينات عن وجود تلوث بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الهيئة العامة للجمارك الصينية - في بيان اليوم - أنها اتخذت إجراءات وقائية طارئة تتمثل في تعليق استيراد المنتجات المائية المصنعة من قبل شركة "FIREXPA S.A"، مشيرة إلى أن التعليق سيكون ساري المفعول لمدة أسبوع.