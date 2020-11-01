قررت سلطات الجمارك الصينية اليوم، الأحد، تعليق استيراد منتجات مائية من شركة إكوادورية بعد أن كشفت فحوصات عينات عن وجود تلوث بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الهيئة العامة للجمارك الصينية - في بيان اليوم - أنها اتخذت إجراءات وقائية طارئة تتمثل في تعليق استيراد المنتجات المائية المصنعة من قبل شركة "FIREXPA S.A"، مشيرة إلى أن التعليق سيكون ساري المفعول لمدة أسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تعلق استيراد منتجات مائية إكوادورية بسبب تلوثها بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.