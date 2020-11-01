في ظروف صحية استثنائية.. أكثر من 24 مليون جزائري يدلون بأصواتهم على تعديل الدستور

يبدأ الجزائريون اليوم، الأحد، التصويت على مشروع تعديل الدستور؛ وذلك في ظل ظروف وأجواء صحية استثنائية بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة النهار الجزائرية، تم افتتاح مراكز التصويت على استفتاء الدستور. ووضعت السلطة المستقلة للإنتخابات بروتوكولا صحيا من طرف سلطة الإنتخابات لتنظيم سير عملية الاستفتاء.

ويغطي البروتوكول المصادق عليه من طرف المجلس العلمي لرصد ومتابعة تفشي وباء "كورونا"، كل مراحل عملية الإستفتاء.

ويدلي، اليوم الأحد، أزيد من 24 مليون ناخب، بأصواتهم، بمناسبة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، في ظروف وأجواء صحية استثنائية، على خلفية تفشي “فيروس كورونا” الذي يضرب كافة أنحاء العالم.

وت لهذا الغرض، وضع “بروتوكول” صحي من طرف سلطة الانتخابات لتنظيم سير عملية الاستفتاء.

كما سيضمن البروتوكول تنظيم هذا الإستفتاء، بما في ذلك مقر السلطة ومقرات اللجنة الولائية والبلدية للانتخابات ومراكز التصويت والمكاتب المتنقلة، بالإضافة إلى مكاتب التصويت على مستوى المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.

وبموجب هذا “البروتوكول”، جرى تخصيص طابور خاص بالفئات المسنة وتلك التي تعاني من أمراض مزمنة وإعاقات، لتسهيل المهمة عليهم.