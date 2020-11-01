18665 في 24 ساعة.. حصيلة يومية غير مسبوقة للإصابة بـ كورونا في روسيا

سجّلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية قفزة غير مسبوقة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت صحف روسية.

ووصل عدد حالات الإصابة بالفيروس في روسيا إلى 18665 حالة اليوم الأحد ، بما في ذلك 5261 حالة في موسكو ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1636781.

كما أبلغت السلطات عن 245 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ، ليصل العدد الرسمي للقتلى إلى 28235.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس في روسيا اليوم الأحد في تقريرها اليومي عن تسجيل 18665 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 18140 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.9% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم البلاد الـ85 وعلى رأسها العاصمة موسكو.

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 245 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 334 وفاة في اليوم السابق، ليتخطى عدد الوفيات جراء العدوى التي سجلت في روسيا خلال أسبوع لأول مرة عتبة الألفين (أي 2185 وفاة خلال الأيام السبعة الماضية).

وشهد إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة زيادة بـ1.2% خلال آخر 24 ساعة وأصبح مليون و636781 إصابة، منها 28235 حالة وفاة و382873 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ8161 حالة نشطة منذ أمس).

وتماثل 10259 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليون و225673 شخصا.

وسجلت روسيا رسميا حتى اليوم لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث قريبا.