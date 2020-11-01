بدء تجربة لقاح كورونا الإسرائيلي على البشر.. اليوم

بدأت اليوم، الأحد، في إسرائيل مرحلة التجارب السريرية على لقاح لفيروس كوفيد-19، في محاولة جديدة تنضم إلى سلسلة المحاولات الدولية لإنتاج لقاح للوباء العالمي.
واللقاح من تطوير المعهد البيولوجي "بنس تسيونا" الإسرائيلي، وتشمل التجربة مجموعة أولى من المتطوعين تضم 80 شخصا.
ولفتت الصحف العبرية، إلى أنه سيجري اختبار اللقاح بعد المرحلة الأولى على30 ألف متطوع على مدى 6 أشهر.
وستجري التجارب الأولى في مستشفيي هداسا في القدس وشيبا في تل هاشومير.
وتم تطوير هذا اللقاح في معهد البحوث البيولوجية في "نس تسيونا"، وقال المعهد إنه حصل على جميع التراخيص اللازمة من وزارة الصحة للشروع في اختبار اللقاح على البشر.
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