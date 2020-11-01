نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي ميسر لمدة 10 سنوات دون حاجة لكفيل من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي ميسر لمدة طويلة أجل تصل إلى عشر سنوات بدل من ثمانية سنوات هي من التمويلية الشخصية التي يقدمها بنك الراجحي الذي يمتلك خبرة كبيرة في مجال التمويل سواء كان لتمويل الأفراد أو لتمويل الشركات وأثبت نجاح باهر في الدول العربية وخاصة في المملكة الهاشمية الأردنية والمملكة العربية السعودية اليوم سوف نوضح لجميع متابعي موقع ثقفني أهم مزايا وشروط الحصول على التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى كفيل غارم وبفترة سداد مرنة وميسرة ويمكن الآن الحصول على القرض الشخصي بثلاثون ضعف الراتب الشهري عن طريق رابط التمويل الشخصي من الموقع الخاص ببنك الراجحي داخل أراضي المملكة أهم مزايا منح تمويل شخصي ميسر لدى بنك الراجحي تمويل أسلامي متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية

يصل التمويل الشخصي إلى 50,000 دينار وثلاثون ضعف الراتب للقطاع العام بدولة الأردن وخمسة وعشرون ضعف الراتب للقطاع الخاص

قرض شخصي دون حاجة لكفيل غارم

توحيد كافة الالتزامات في شهر واحد فقط

تأمين تكافلي على الحياة لضمان السداد بعد الوفاة

فترة سداد ميسرة تصل إلى 96 شهر للقطاع العام و84 شهر للقطاع الخاص في المملكة الهاشمية الأردنية شروط منح تمويل شخصي ميسر من بنك الراجحي يحتاج فترة عمل ستة أشهر للقطاع الخاص لقبول التمويل الشخصي

القطاع العسكري مختلف عن باقي القطاعات ومحدد من بنك الراجحي

يحتاج فترة عمل ثلاثة أشهر للقطاع العام لقبول القرض

صافي الدخل الشهري المتوافق عليه يبدأ من 300 دينار للقطاع العام

400 دينار للقطاع الخاص لقبول التمويل الشخصي من بنك الراجحي أهم المستندات المطلوبة لتوفير قرض شخصي بدون كفيل من بنك الراجحي طلب تحويل الراتب الشهري كشرط أساسي للموافقة على طلب التمويل

يحتاج صورة أثبات هوية الأحوال المدنية بالبنك

أرسال تفاصيل عن كشف حساب بنكي لآخر ستة شهور

يلزم أن لا يوجد أي قرض أو أقساط أخرى مستحقة

يتطلب توفير قسائم لآخر ستة شهور بالبنك رابط وطريقة الحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي يقوم المواطنين والمقيمين الطالبين للتمويل بالدخول على الموقع الرسمي لدى بنك الراجحي

الضغط على طلب القرض الشخصي بدون كفيل بفترة سداد طويلة الأجل

تعبئة جميع البيانات المطلوبة وأرسالها إلى بنك الراجحي عبر الإنترنت

بعد ذلك تصل الموافقة على حسب توافق الشروط الواجبة للحصول على القرض الشخصي عبر موقع بنك الراجحي بالأردن

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