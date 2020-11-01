نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي ميسر لمدة 10 سنوات دون حاجة لكفيل من بنك الراجحي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل شخصي ميسر لمدة طويلة أجل تصل إلى عشر سنوات بدل من ثمانية سنوات هي من التمويلية الشخصية التي يقدمها بنك الراجحي الذي يمتلك خبرة كبيرة في مجال التمويل سواء كان لتمويل الأفراد أو لتمويل الشركات وأثبت نجاح باهر في الدول العربية وخاصة في المملكة الهاشمية الأردنية والمملكة العربية السعودية اليوم سوف نوضح لجميع متابعي موقع ثقفني أهم مزايا وشروط الحصول على التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى كفيل غارم وبفترة سداد مرنة وميسرة ويمكن الآن الحصول على القرض الشخصي بثلاثون ضعف الراتب الشهري عن طريق رابط التمويل الشخصي من الموقع الخاص ببنك الراجحي داخل أراضي المملكة
أهم مزايا منح تمويل شخصي ميسر لدى بنك الراجحي
- تمويل أسلامي متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية
- يصل التمويل الشخصي إلى 50,000 دينار وثلاثون ضعف الراتب للقطاع العام بدولة الأردن وخمسة وعشرون ضعف الراتب للقطاع الخاص
- قرض شخصي دون حاجة لكفيل غارم
- توحيد كافة الالتزامات في شهر واحد فقط
- تأمين تكافلي على الحياة لضمان السداد بعد الوفاة
- فترة سداد ميسرة تصل إلى 96 شهر للقطاع العام و84 شهر للقطاع الخاص في المملكة الهاشمية الأردنية
شروط منح تمويل شخصي ميسر من بنك الراجحي
- يحتاج فترة عمل ستة أشهر للقطاع الخاص لقبول التمويل الشخصي
- القطاع العسكري مختلف عن باقي القطاعات ومحدد من بنك الراجحي
- يحتاج فترة عمل ثلاثة أشهر للقطاع العام لقبول القرض
- صافي الدخل الشهري المتوافق عليه يبدأ من 300 دينار للقطاع العام
- 400 دينار للقطاع الخاص لقبول التمويل الشخصي من بنك الراجحي
أهم المستندات المطلوبة لتوفير قرض شخصي بدون كفيل من بنك الراجحي
- طلب تحويل الراتب الشهري كشرط أساسي للموافقة على طلب التمويل
- يحتاج صورة أثبات هوية الأحوال المدنية بالبنك
- أرسال تفاصيل عن كشف حساب بنكي لآخر ستة شهور
- يلزم أن لا يوجد أي قرض أو أقساط أخرى مستحقة
- يتطلب توفير قسائم لآخر ستة شهور بالبنك
رابط وطريقة الحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي
- يقوم المواطنين والمقيمين الطالبين للتمويل بالدخول على الموقع الرسمي لدى بنك الراجحي
- الضغط على طلب القرض الشخصي بدون كفيل بفترة سداد طويلة الأجل
- تعبئة جميع البيانات المطلوبة وأرسالها إلى بنك الراجحي عبر الإنترنت
- بعد ذلك تصل الموافقة على حسب توافق الشروط الواجبة للحصول على القرض الشخصي عبر موقع بنك الراجحي بالأردن
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