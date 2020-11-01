عاجل.. فرنسا توقف شخصين آخرين على خلفية هجوم نيس

وكانت فرنسا شهدت هجومًا مروعًا، مساء الخميس الماضى، عندما قام شاب تونسى يدعى إبراهيم العويساوى، 21 عامًا، بدخول كنيسة نوتردام، وأقدم على طعن وذبح امرأتين ورجل، ما أدى إلى مقتلهم، بالإضافة إلى إصابة آخرين.

فيما أطلقت الشرطة الرصاص على منفذ الهجوم، العويساوى، الذى عاد مؤخرًا من إيطاليا إلى مدينة نيس بطريقة غير شرعية، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث لا يزال يخضع للعلاج والمراقبة فى حالة حرجة.