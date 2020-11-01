الأرجنتين : تمرد فى 6 سجون واحتجاز رهائن من الضباط بسبب كورونا





كشفت تقارير إخبارية فى الأرجنتين، اليوم الأحد، عن احتجاجات تخللتها أعمال عنف واحتجاز لرهائن فى 6 سجون على الأقل، رفضًا لحظر الزوار الذى أعلنت السلطات ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكر تقرير لقناة "تى إن" التلفزيونية المحلية الأرجنتين، أن "سجناء احتجزوا 8 ضباط كرهائن فى منشأة عقابية بسان مارتن، قرب العاصمة بوينس آيرس"، و"احتجز السجناء 5 حراس كرهائن فى مركز اعتقال لوماس دى زامورا". وأوضحت القناة الأرجنتينية أنه تم إطلاق سراح جميع الرهائن فى وقت لاحق بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة السجن. وبحسب التقرير، اضطرت إدارة السجون للسماح للأقارب بزيارة ذويهم فى السجن، اعتبارا من 14 نوفمبر، بشرط مراعاة لوائح صارمة للنظافة. وكانت سجون الأرجنتين علقت الزيارات داخل السجون منذ منتصف مارس الماضى، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، الذى سجل 30 ألفًا و443 وفاة، إضافة إلى 1.143.800 إصابة مؤكدة فى البلاد.

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