تركيا تعلن حصيلة جديدة لضحايا زلزال إزمير

وقال نائب الرئيس التركى، فؤاد أقطاى ـ وفقا لقناة "روسيا اليوم" ـ إن طواقم الإنقاذ ما تزال تواصل أعمال البحث والإنقاذ تحت أنقاض المبانى التى دمرها الزلزال، ما يجعل أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر إزمير، مساء أمس الأول، وفق بيان لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".