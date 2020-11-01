هولندا تتخطى 357 ألف إصابة بفيروس كورونا





أكدت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالى إصابات فيروس كورونا المستجد فى هولندا إلى 357 ألفًا و640 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، بحسب توقيت أمستردام.

كما تكشف بيانات جونز هوبكنز عن زيادة أعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى هولندا إلى 7 آلاف و459 وفاة، فى حين وصل عدد المتعافين من الوباء إلى 5882 حالة بعد 35 أسبوعًا من الإعلان عن أول إصابة بالفيروس التاجى فى البلاد.

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