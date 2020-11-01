طاعون الدواجن.. ألمانيا تعلن ظهور فيروس خطير

أكدت السلطات الألمانية، علي وجود حالات إصابة بأنفلونزا الطيور في ولايات مكلنبورج-فوربومرن وشليسفيج-هولشتاين وهامبورج ودعت إلى تكثيف المراقبة على مزارع الدواجن حسبما ذكرت وزارة الزراعة في بيان لها، وفق ما أوردت شبكة بلومبرج الأمريكية.

وصنف معهد الأبحاث الفيدرالي لصحة الحيوان في أكتوبر خطر الإصابة بأنفلونزا الطيور في ألمانيا على أنه مرتفع بالنظر إلى أن الطيور البرية تنقل الإنفلونزا عبر الحدود.

وقالت الوزارة إنه تم حتى الآن اكتشاف حالات فردية فقط من الفيروس، وهو ما يشير إلى ظهور جديد لطاعون الدواجن.

كما أعلنت السلطات إنه قد ثبت أن المرض انتشر من بطة برية في هامبورج ، وصقر في ولاية مكلنبورج-فوربومرن، وطيور برية مختلفة في شليسفيج هولشتاين.

وقالت السلطات "نحث مزارعي الدواجن على اتخاذ الاحتياطات ومراقبة مخزونهم".