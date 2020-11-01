الضرائب الإسرائيلية تحقق مع نتنياهو بتهمة التهرب

قامت حملة كبيرة من مصلحة الضرائب الإسرائيلية بالتوجه إلى مقر تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي، للإطلاع منه ومعرفة مصروفات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وطلبت المصلحة معرفة أي من مصروفات لنتنياهو صرفت ضمن منصبه، وأي منها على نفقته الخاصة، وذلك وسط إصرار من نتنياهو على رفض دفع ضريبة للدولة، عن نفقات منزله الشخصي في مدينة قيساريا.

وذكرت الحكومة بأن جميع نفقات نتنياهو بما في ذلك مصاريف البيت الخاص في قيساريا، تدخل ضمن المصروفات الحكومية.

ويقيم نتنياهو أيضا بالإضافة إلى منزل قيساريا، بمكان الإقامة الرسمي لرؤساء الحكومة الإسرائيلية، في شارع بلفور بالقدس.

ومنذ العام 2016 وحتى اليوم، ترفض السلطات الإسرائيلية، بدعم من المحكمة، الإفصاح عن قيمة تمويل بيت نتنياهو الشخصي في قيساريا.

وسبق إن قالت المحكمة العليا قبل ثلاث سنوات، إن الدولة مكلفة بدفع مصروفات رئيس الوزراء إذا كانت لصالح أداء منصبه، لكن إذا كانت المصاريف لصالحه الخاص، فعلى رئيس الحكومة أن يدفعها.

وخلال الأشهر الماضية، خرجت مظاهرات كبير في إسرائيل تطالب بنيامين نتنياهو بالاستقالة ومغادرة منصبه، داعين القضاء إلى محاسبته، وتغريمه بكل ما عليه من مستحقات.