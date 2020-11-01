فرنسا.. توقيف شخصين على صلة بمنفذ هجوم نيس

أفادت مراسلة "دوت الخليج"، الأحد، بتوقيف شخصين في إطار التحقيق في هجوم مدينة نيس الفرنسية، الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص من بينهم امرأة قتلت نحرا.
وذكر موقع "بي إف إم تيفي" الفرنسي أنه جرى صباح الأحد توقيف شخصين، أحدهما يبلغ من العمر 63 عاما والآخر 25 عاما، يشتبه في علاقتهما بمنفذ الهجوم الرئيس.
وأوضحت أنه جرى وضع الشخصين تحت أنظار الحراسة النظرية قبل بدء التحقيق معهما.
وبذلك يرتفع عدد الموقوفين على خلفية هجوم نيس الدموي إلى 6 أشخاص.
وقام إبراهيم العويساوي (21 عاما)، صباح الخميس، بقتل 3 أشخاص في كنيسة بمدينة نيس، كما قطع رأس واحدة من بين الضحايا.
وأطلقت الشرطة النار على المهاجم الذي كان يردد عبارة "الله أكبر"، لكنه نُقل إلى المستشفى، فيما وصفت بعض المصادر حالته بالحرجة.
وجاء الحادث بعد أيام قليلة من قطع شيشاني (18 عاما) رأس المدرس صمويل باتي في إحدى ضواحي باريس، بسبب غضبه على ما يبدو من عرض المعلم رسما للنبي محمد في الفصل خلال درس في التربية المدنية.
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