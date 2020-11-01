إصابات كورونا تكسر حاجز المليون فى بريطانيا





تخطت إصابات كورونا حاجز الـ 1.01 مليون حالة فى المملكة المتحدة البريطانية حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد، بتوقيت العاصمة لندن، حسبما أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

كما أكدت بيانات الجامعة الأمريكة ارتفاع وفيات بريطانيا جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 46.645 وفاة، بينما تعافى 2839 من المصابين بالوباء حتى صباح اليوم، وبعد 39 أسبوعًا من إعلان أول إصابة فى المملكة.

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