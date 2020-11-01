صحيفة إيطالية: أردوغان يثير الفوضى.. وانضمامه للاتحاد الأوروبى مستحيل

وفى هذا الشأن، قالت صحيفة "ايمولاوجى" الإيطالية، إن أردوغان، يتحدى بالقوة السيادة اليونانية والقبرصية من خلال إرسال سفن أبحاث إلى مناطقهم الاقتصادية الخالصة بحثا عن الموارد الهيدروكربونية، كما أنه أصبح يلجأ إلى أساليب جديدة منها استغلال الدين الإسلامى كسلاح لفرض هيمنته.
وأضافت الصحيفة، أن أردوغان يثير الفوضى فى بعض دول العالم، ويستغل ثرواتها منها سوريا وناجورنى قرة باغ، والأمر الأكثر إثارة للقلق بشأن مبادرات أردوغان فى السياسة الخارجية هو شراء صواريخ إس- 400 المضادة للطائرات، على الرغم من المعارضة الصاخبة من حلف شمال الأطلسى والولايات المتحدة، وهذا يلخص بشكل كامل شخصية سلطان إسطنبول.
كما أكدت الصحيفة، أن أردوغان يقوم باستغلال الأزمة التى حدث فى فرنسا، واستغلال أى فرصة دعائية له، محاولا إظهار أوروبا ضعيفة وأنها العدو الأكبر.
واختتمت الصحيفة بالقول، إن حلم أردوغان فى الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبى أصبح مستحيلا بسبب أفعاله المثيرة للجدل، والتى منها مشاركة تركيا فى النزاعات منها فى سوريا والعراق وجنوب القوقاز وليبيا وشرق البحر المتوسط.
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