إنفاق 14 مليار دولار على انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

كشفت دراسة حديثة لمركز السياسة المتجاوبة فى واشنطن، عن أن إجمالى الانفاق فى انتخابات الرئاسة الأمريكية للعام الجارى 2020 وانتخابات الكونجرس الآخيرة، اقتربت من 14 مليار دولار أمريكى، ما يتجاوز إجمالى انفاق آخر دورتين انتخابيتين فى الولايات المتحدة





وبحسب وكالة الأنباء الصينية الجديدة "شينخوا"، تؤكد الدراسة أن كلفة الانفاق على انتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة فى 3 نوفمبر الجارى، بلغت أكثر من 6.6 مليار دولار، كما بلغت التبرعات المقدمة للسباق على مقاعد الكونجرس 7.2 مليار دولار.

وتؤكد الدراسة أن الديمقراطيين كان لهم نصيب الأسد من إجمالى الانفاق، حيث أنفقوا 6.9 مليار دولار، مقارنة بـ 3.8 مليار دولار أنفقها المرشحون والجماعات الجمهورية.

وفى هذا الصدد تقول مدير مركز السياسة المتجاوبة، شيلا كرومهولز: "لقد ضخ المانحون مبالغ قياسية من الأموال لانتخابات التجديد النصفى لعام 2018، ويبدو أن عام 2020 يمثل استمرارًا لذلك الاتجاه - لكنه تضخم".

وتؤكد دراسة المركز ـ وهو خاص بمجموعة غير حزبية تتعقب الأموال فى السياسة، ومقرها العاصمة واشنطن ـ أن مرشح الرئاسة الديمقراطى جو بايدن يستعد ليصبح أول مرشح فى التاريخ يجمع مليار دولار من المانحين، بعد أن حققت حملته رقمًا قياسيًا بلغ 938 مليون دولار، حتى 14 أكتوبر. بينما جمع الرئيس الحالى دونالد ترامب 596 مليون دولار.

وقالت كرومهولز: "قبل عشر سنوات، كان من الصعب تخيل مرشح رئاسى يجمع مليار دولار. هذه الدورة، من المحتمل أن نشهد اثنين".

ويعتبر قسم "أوبن سيكرتز" بالمركز، أن تدفق التبرعات السياسية فى الأسابيع الأخيرة التى تسبق يوم الانتخابات فى 3 نوفمبر، كان مدفوعًا بالتصارع الحزبى حول تأكيد مجلس الشيوخ الناجح مؤخرًا لتعيين القاضية إيمى كونى باريت بالمحكمة العليا، و"للمراقبة عن كثب السباقات المحمومة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ".

وفى الوقت الذى أبلغ فيه ترامب المانحين الجمهوريين بأنه سيكون من الصعب على الجمهوريين مواصلة الحفاظ على الأغلبية فى مجلس الشيوخ بعد انتخابات الكونجرس، كان باراك أوباما على الجانب الآخر يحشد للديمقراطى جو بايدن، مطالبًا أم طفل عمره 8 أشهر بالنزول للتصويت فى الانتخابات التى ستشهد نتائج متقاربة.