تضرر 70% من السكان.. البرتغال تتجه لفرض إغلاق جزئي في البلاد بسبب كورونا

أعلنت السلطات البرتغالية، اليوم الأحد، أنها تعتزم فرض الإغلاق الجزئي في البلاد، اعتبارا من الأربعاء المقبل؛ في محاولة للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

وستكون القيود، كما هي الحال في دول أخرى مثل إنجلترا وفرنسا، أقل صرامة من تلك التي فُرضت في وقت سابق هذا العام، لكن تأثيرها سيطال نحو 70 في المائة من السكان.

ووفقا لوسائل الإعلام المختلفة، قال رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إنه بات "من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات التقييدية من أجل السيطرة على هذا الوباء".

وبدءا من الأربعاء المقبل، سيتم توسيع دائرة الإجراءات التي فرضت منذ نحو أسبوعين في ثلاث بلديات بشمال البرتغال لتشمل 121 بلدية من أصل 308 يعيش فيها نحو 7.1 مليون نسمة أو 70 في المائة من السكان، وسيسمح للأشخاص غير القادرين على العمل من المنازل، بالتوجّه إلى أعمالهم، واصطحاب أبنائهم إلى المدارس.

وعلى المتاجر غلق أبوابها بحلول العاشرة مساء، أما الشركات فسيتعين عليها اعتماد ساعات عمل متداخلة.

وسجّلت البرتغال الجمعة 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة، وخضع نحو ألفي شخص للعلاج، بينهم 275 في العناية المركزة.