شاهد... إنقاذ عجوز تركي بعد 33 ساعة تحت أنقاض زلزال أزمير

ومع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، استطاع رجال الطوارئ إنقاذ رجل في السبعين من عمره وانتشاله من تحت أنقاض مبنى منهار، مكث تحت أنقاضه لفترة قياسية وهي 33 ساعة.
وتم إنقاذ الرجل الذي يُدعى أحمد سيتيم من تحت أنقاض مبنى "رضا باي" السكني وهو أحد المساكن العشرين التي انهارت خلال الزلزال.
وقال مسؤولون إن 20 مبنى دمرت في منطقة بيركلي بإزمير والتي كانت في طور التحول الحضري بسبب الافتقار إلى مقاومة الزلازل.
وتمر تركيا بخطوط تصدع أرضية وهي عرضة للزلازل، ففي عام 1999 ، تسبب زلزالان قويان في مقتل 18 ألف شخص في شمال غرب تركيا.
ووقع زلزال الجمعة ، الذي قال معهد كانديلي ومقره اسطنبول ، إن شدته 6.9 درجة ، كان مركزه في بحر إيجه شمال شرق ساموس.
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن 885 شخصا أصيبوا ، 15 منهم في حالة حرجة.
هذا ولا تزال طواقم الإنقاذ تواصل أعمال البحث والإنقاذ تحت أنقاض المباني، التي دمرها الزلزال، ما يجعل أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع.
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