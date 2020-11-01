شاهد... إنقاذ عجوز تركي بعد 33 ساعة تحت أنقاض زلزال أزمير

واصلت أعداد ضحايا زالزال مدينة أزمير التركية، ارتفاعها لتصل إلى 51 شخصًا حتى الآن، وفق ما أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي اليوم الأحد.

ومع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، استطاع رجال الطوارئ إنقاذ رجل في السبعين من عمره وانتشاله من تحت أنقاض مبنى منهار، مكث تحت أنقاضه لفترة قياسية وهي 33 ساعة.

وقالت وسائل الإعلام الدولية، إنه جرى انتشال الرجل الذي يبلغ من العمر 70 عامًا من تحت أنقاض مبنى في غرب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بعد أن دفن تحت الأنقاض لمدة 33 ساعة في أعقاب زلزال قوي ضرب ساحل بحر إيجة في تركيا والجزر اليونانية.

وتم إنقاذ الرجل الذي يُدعى أحمد سيتيم من تحت أنقاض مبنى "رضا باي" السكني وهو أحد المساكن العشرين التي انهارت خلال الزلزال.

وقال مسؤولون إن 20 مبنى دمرت في منطقة بيركلي بإزمير والتي كانت في طور التحول الحضري بسبب الافتقار إلى مقاومة الزلازل.

وأعلنت السلطات التركية عن 49 حالة وفاة في مدينة إزمير الساحلية ، بينما لقي صبيان مصرعهم في جزيرة ساموس اليونانية.

وتمر تركيا بخطوط تصدع أرضية وهي عرضة للزلازل، ففي عام 1999 ، تسبب زلزالان قويان في مقتل 18 ألف شخص في شمال غرب تركيا.

ووقع زلزال الجمعة ، الذي قال معهد كانديلي ومقره اسطنبول ، إن شدته 6.9 درجة ، كان مركزه في بحر إيجه شمال شرق ساموس.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن 885 شخصا أصيبوا ، 15 منهم في حالة حرجة.

هذا ولا تزال طواقم الإنقاذ تواصل أعمال البحث والإنقاذ تحت أنقاض المباني، التي دمرها الزلزال، ما يجعل أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع.