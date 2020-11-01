بسبب كورونا .. رئيس بلدية العاصمة الإيرانية يحذر من كارثة إنسانية تهدد البلاد

أكد رئيس بلدية العاصمة الإيرانية، بيروز حناجي، اليوم الأحد، أن البلاد ستواجه كارثة إنسانية إذا لم تتخذ إجراءات لاحتواء تفشي كورونا ، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وحذر عضو مجلس بلدية طهران، حسن خليل آبادي، أمس السبت، من ارتفاع أعداد ضحايا كورونا في العاصمة الإيرانية طهران بنسبة 100%، خلال الموجة الجديدة التي تشهدها البلاد من الجائحة.

وكشف خليل آبادي عن خطة لإنشاء ثلاثة مقابر جديدة، من أجل استيعاب المتوفين الجدد بسبب الوباء، مضيفا أن المقابر الجديدة التي يتم إعدادها ستكون مخصصة للمناطق جنوب وشرق وغرب العاصمة.

وطالب حاكم طهران وأعضاء مجلس بلدية العاصمة، الأسبوع الماضي، بعطلة لمدة أسبوعين في العاصمة، للحد من انتشار الفيروس، إلا أن مصادر إعلامية قالت إن لجنة مكافحة كورونا لم توافق على الطلب.

وأرسل مجمع نواب طهران في البرلمان الإيراني، طلبا إلى اللجنة التي يترأسها الرئيس حسن روحاني، بفرض إغلاق كامل على العاصمة.

وتتعرض الحكومة الإيرانية لانتقادات شديدة على إدارتها لأزمة كورونا، ويقول نواب في البرلمان إنها رجحت الاقتصاد على سلامة المواطنين.

كما حذر عضو القسم العلمي في المقر الوطني لمكافحة كورونا في إيران، مجيد مختاري، من تبعات جائحة كورونا، واصفا الوضع بالخطير و"الجدي للغاية"، مضيفا: "قد نحتاج إلى الإعلان عن فرض الأحكام العرفية في البلاد من أجل السيطرة على الجائحة".