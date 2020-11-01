بسبب كورونا .. رئيس بلدية العاصمة الإيرانية يحذر من كارثة إنسانية تهدد البلاد

وكشف خليل آبادي عن خطة لإنشاء ثلاثة مقابر جديدة، من أجل استيعاب المتوفين الجدد بسبب الوباء، مضيفا أن المقابر الجديدة التي يتم إعدادها ستكون مخصصة للمناطق جنوب وشرق وغرب العاصمة.
وأرسل مجمع نواب طهران في البرلمان الإيراني، طلبا إلى اللجنة التي يترأسها الرئيس حسن روحاني، بفرض إغلاق كامل على العاصمة.
وتتعرض الحكومة الإيرانية لانتقادات شديدة على إدارتها لأزمة كورونا، ويقول نواب في البرلمان إنها رجحت الاقتصاد على سلامة المواطنين.
كما حذر عضو القسم العلمي في المقر الوطني لمكافحة كورونا في إيران، مجيد مختاري، من تبعات جائحة كورونا، واصفا الوضع بالخطير و"الجدي للغاية"، مضيفا: "قد نحتاج إلى الإعلان عن فرض الأحكام العرفية في البلاد من أجل السيطرة على الجائحة".
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