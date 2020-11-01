بعد اعتذاره للمسلمين.. #لن_تخدعنا_ماكرون يتصدر تويتر

علق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، على موجة الغضب التي انتشرت ضده في الآونة الأخيرة بعد تصريحاته عن دعمه للرسوم المسيء للرسول.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسب مقاطع من المقابلة التي أجرتها معه في إحدى القنوات الخاصة: "أفهم أنه قد نشعر بالصدمة من رسوم كاريكاتورية لكنني لن أوافق مطلقا على تبرير العنف"، مؤكدا أن "حرياتنا وحقوقنا، أعتبر أن مهمتنا هي حمايتها".ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #لن_تخدعنا_ماكرون وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
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