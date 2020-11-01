دعوة للسلام والوئام.. الاتحاد الأفريقي: تفضيل الحوار لحل القضايا العالقة فى كوت ديفوار

دعا رؤساء البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات لمجموعة دول غرب أفريقيا (ECOWAS)، والاتحاد الأفريقي (MOEUA)، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) ، وتجمع دول الساحل والساحل (CENSAD)، ومعهد الديمقراطية المستدامة في إفريقيا (EISA)، ومركز كارتر، بدعم من الأمم المتحدة (الأمم المتحدة)، إلى ضبط النفس من أجل الحفاظ على السلام والوئام والوحدة في جمهورية كوت ديفوار، وتفضيل الحوار لحل القضايا العالقة.

وأدان الاتحاد الأفريقي في بيان له بشدة رسائل التحريض على الكراهية والدعوة للحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها.

وقال الاتحاد الأفريقي إن البعثات تدعو جميع أصحاب المصلحة إلى صياغة أي نداءات وفقًا للقنوات القانونية ذات الصلة، وتعيد تأكيد تضامنهم الكامل مع شعب كوت ديفوار طوال العملية الانتخابية الحالية.

وأكد البيان أن البعثات الدولية مستمرة فى عملية مراقبة الانتخابات وكذلك الأمم المتحدة، وستتم متابعة ستتابع المحرز في العملية الانتخابية بأكبر قدر من الاهتمام.

وتتواجد تلك البعثة الدولية في جمهورية كوت ديفوار في إطار الانتخابات الرئاسية التى جرت أمس 31 أكتوبر 2020.

