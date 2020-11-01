الأرصاد ينبه من انخفاض درجة الحرارة في 9 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، انخفاض في درجات الحرارة الصغرى بمعدل درجة إلى درجتين مئويتين خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته التنبيهية أن الطقس سيكون بارداً وجافاً على المرتفعات الجبلية وخاصة محافظات صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء و الضالع، والمناطق المرتفعة من محافظات إب ، تعز ولحج وكذلك على أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز كبار السن والأطفال ومن يعانون من الأمراض الصدرية والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد، وحث المزارعين على حماية محاصيلهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأرصاد ينبه من انخفاض درجة الحرارة في 9 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.