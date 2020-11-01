أخبار اليمن : الأرصاد ينبه من انخفاض درجة الحرارة في 9 محافظات

الأرصاد ينبه من انخفاض درجة الحرارة في 9 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، انخفاض في درجات الحرارة الصغرى بمعدل درجة إلى درجتين مئويتين خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته التنبيهية أن الطقس سيكون بارداً وجافاً على المرتفعات الجبلية وخاصة محافظات صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء و الضالع، والمناطق المرتفعة من محافظات إب ، تعز ولحج وكذلك على أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز كبار السن والأطفال ومن يعانون من الأمراض الصدرية والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد، وحث المزارعين على حماية محاصيلهم.

