وفاة سياسي تركي في حزب أردوغان جراء إصابته بكورونا

توفي سياسي تركي من الحزب الحاكم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال وزير الصحة، فخر الدين قوجة، في البلاد على تويتر إن برهان كوزو، 65 عامًا، كان يتلقى العلاج من كوفيد-19 منذ 17 أكتوبر وتوفي يوم الأحد.
كوزو محامي دستوري وعضو مؤسس في حزب العدالة والتنمية الحاكم وخدم في البرلمان 4 مرات.
وقام اثنان من كبار المسؤولين المقربين من الزعيم التركي، المتحدث الرئاسي، إبراهيم قالين، ووزير الداخلية سليمان صويلو، بالتغريد، السبت، بأنهما أصيبا بكوفيد -19، وقال كلاهما إنهما يعملان بشكل جيد.
وتظهر أحدث إحصائيات وزارة الصحة أن 10252 شخصًا على الأقل قد لقوا حتفهم بسبب كوفيد-19 في تركيا.
ويقول بعض خبراء الصحة إن الحكومة تقلل من حجم تفشي المرض في البلاد بالطريقة التي تحسب بها الحالات.
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