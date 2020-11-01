فرنسا : نشر 14 ألف جندى وشرطى لتعزيز أمن البلاد

ويأتى قرار الداخلية الفرنسية فى ظل تنامى الهجمات الإرهابية المتطرفة فى البلاد خلال الأيام الآخيرة، كان آخرها إصابة كاهن فى كنيسة خلال هجوم مسلح بمدينة ليون، مساء أمس السبت، بعد أيام قليلة من هجوم فى منطقة نيس بالقرب من كنيسة نوتردام.

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