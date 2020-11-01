اليونان تندد باستمرار التنقيب التركى غير المشروع فى شرق المتوسط

نددت اليونان، اليوم الأحد، باستمرار تركيا فى أعمالها غير القانونية فى الجرف القارى اليونانى بالبحر المتوسط، وذلك بعدما أعلنت أنقرة تمديد مهمة سفينة التنقيب "أوروتش ريس" التابعة لها فى شرق المتوسط.





وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن "استمرار التحركات التركية فى الجرف القارى لبلادنا يؤكد تجاهل أنقرة للقانون الدولى ويخلق مزيدا من التوتر فى المنطقة. وطالما نددت اليونان بالتحركات التركية الاستفزازية شرق المتوسط والتي تقوض إمكانية إقامة حوار بناء. وأوضحت الخارجية اليونانية، فى بيان، أن تركيا تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وتصعيد حدة التوتر وتحدى القانون الدولى. وكانت تركيا أرسلت سفينة الاستكشاف "أوروتش ريس" للتنقيب فى المياه بين قبرص وجزيرتى كاستيلوريزو وكريت اليونانيتين منذ 10 أغسطس الماضى، فى خطوة أثارت غضب أثينا والاتحاد الأوروبى، وسط تحذيرات دولية واسعة من العداء التركي المتنامى بالمنطقة.

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