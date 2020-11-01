وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا تجاوز 600 ألف، بعد تسجيل 8011 حالة جديدة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 34 ألف حالة.
كما أعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى، مؤخرا، أن وضع الكمامات أصبح إلزاميا فى الأماكن العامة بالعاصمة طهران، وأن المخالفين سيواجهون الغرامة، فى إطار مواجهة فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس بلدية طهران: سنواجه كارثة إنسانية إذا لم تتخذ إجراءات لاحتواء كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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