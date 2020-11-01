رئيس بلدية طهران: سنواجه كارثة إنسانية إذا لم تتخذ إجراءات لاحتواء كورونا

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا تجاوز 600 ألف، بعد تسجيل 8011 حالة جديدة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 34 ألف حالة.

كما أعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى، مؤخرا، أن وضع الكمامات أصبح إلزاميا فى الأماكن العامة بالعاصمة طهران، وأن المخالفين سيواجهون الغرامة، فى إطار مواجهة فيروس كورونا.