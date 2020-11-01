محاولة إحراق مسجد في فرنسا على يد مجهول.. تفاصيل

حاول شخص مجهول الاعتداء على مسجد في مدينة شاتودون التابعة لمقاطعة إيورإت لوير بشمال فرنسا، وذلك على خلفية قيام متطرفين بقتل عدد من الفرنسيين في أحداث إرهابية متفرقة، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتمثل اعتداء الشخص المجهول في محاولة إشعال النيران في المسجد والتهامه بما فيه، لكن ذلك لم يتم.

قال فاتح صاري كير، الأمين العام لمنظمة الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي "CIMG"، التي يتبع لها المسجد، إن شخصا مجهولا أشعل النار في المسجد بعد سكب البنزين فيه.

وأشار إلى أن الحريق انطفأ من تلقاء نفسه قبل أن يكبر، وأنه أسفر عن أضرار مادية في المسجد.

وأضاف أن مسؤولي المسجد قدموا شكوى حول الهجوم، وأن فرق الشرطة حضرت إلى المسجد، وأجرت الفحوص.

وأفاد بيان صادر عن الشرطة، بأنها ستدقق في تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للمسجد، في إطار التحقيق في الحادث.

يأتي ذلك فيما أعلنت الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، نشر 14 ألف جندي وشرطي، اعتبارا من غدا، الاثنين، لتعزيز الأمن في البلاد.

وأعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، توقيف شخصين آخرين في إطار التحقيق في هجوم نيس بفرنسا مما يرفع عدد الموقوفين إلى ستة أشخاص.

ووقع هجوم طعن بكنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، الخميس، قتل خلاله 3 أشخاص.

وأكدت السلطات الفرنسية أن منفذ هجوم نيس تونسي الجنسية يدعى إبراهيم العويساوي وصل مؤخرا إلى فرنسا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

ويأتي الهجوم في نفس الشهر الذي قطعت فيه رأس المدرس الفرنسي صاموئيل باتي، على يد شاب شيشاني الأصل، بعدما عرض الأستاذ على تلاميذه في حصة دراسية، صور للنبي الكريم.