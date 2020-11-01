سلوك منحرف.. اليونان تحذر تركيا من قرار تمديد مهمة سفينة التنقيب بالمتوسط

نددت اليونان، اليوم الأحد، بإعلان تركيا تمديد مهمة سفينة التنقيب "عروج ريس" في البحر المتوسط حتى 14 نوفمبر.

ووفقا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، أصدرت وزارة الخارجية اليونانية، بيانا قالت فيه إنه: "'لسوء الحظ، فإن إصدار إعلان "نافتكس" الجديد غير القانوني لتمديد مهمة سفينة التنقيب "عروج ريس" من 1-14 نوفمبر لإجراء مسوحات زلزالية غير قانونية، يؤكد مجددا أن تركيا تواصل تجاهل القواعد الأساسية من القانون الدولي".

وأضافت الوزارة في بيانها: "في الوقت نفسه، يخلق هذا الإجراء مزيدا من التوتر في منطقة ضعيفة حيث يتركز الاهتمام حاليا على تقديم المساعدة والتعبير عن رسائل الدعم والتضامن".

وتابعت: "تظهر هذه الإجراءات مرة أخرى أن تركيا تواصل العمل في تحد لدعوات المجتمع الدولي، بما في ذلك استنتاجات المجلس الأوروبي في أكتوبر الماضي ، والتي دعت تركيا إلى إنهاء هذه الإجراءات".

و"تدين اليونان مرة أخرى هذا السلوك المنحرف، الذي يقضي على احتمالية إجراء حوار بناء ويدعو تركيا إلى إلغاء نظام نافتكس غير القانوني على الفور".

وفي هذا السياق، أصدر وزير الخارجية نيكوس ديندياس تعليمات بالتقديم احتجاج إلى الجانب التركي، وكذلك لإبلاغ الحلفاء والشركاء بشأن استمرار السلوك التركي الاستفزازي.