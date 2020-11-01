قفزة في الحالات.. إفريقيا تسجل 1,784,083 إصابة بكورونا

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,784,083 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 42,869 حالة وفاة وتعافى 1,457,764 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حذر من تسبب فيروس كورونا المستجد آثار خطيرة على المدى الطويل.

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ونقل الموقع الرسمي للمنظمة أن الخبراء لايزالون يتعلمون عن الفيروس، إلا أن ما هو واضح هو أن كورونا ليس فقط مجرد فيروس يقتل الناس.

وأضاف تيدروس أن الوضع يؤكد أيضا كيف أن حصانة القطيع "غير معقولة أخلاقيا وغير مجدية".

ووصف تيدروس المجموعة الواسعة من أعراض المرض الذي يتقلب مع مرور الوقت بأنها "مثيرة للقلق حقًا".

وهي تتراوح بين التعب والسعال وضيق في التنفس، إلى التهاب وإصابة الأعضاء الرئيسية، بما في ذلك الرئتين والقلب، وأيضا الآثار العصبية والنفسية.



الأعراض غالبًا ما تتداخل ويمكن أن تؤثر على أي نظام في الجسم.



وقال إنه من الضروري أن تعترف الحكومات بالآثار طويلة الأجل لكورونا وأن تضمن أيضا حصول جميع المرضى على الخدمات الصحية.