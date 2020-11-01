ارتفاع كبير.. الإمارات تسجل 1278 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت دولة الإمارات اليوم، الأحد، قفزة جديدة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 1,278 حالة إصابة جديدة، بعد إجراء أكثر من 112 ألف فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 133,907 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 496 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,606 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 130,508 حالة.