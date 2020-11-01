حصيلة قياسية جديدة لضحايا كورونا فى إيران

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لارى، ارتفاع إجمالى إصابات كورونا فى البلاد، بما يتجاوز 620 ألفًا، إضافة إلى تسجيل 35 ألفًا و298 وفاة جراء الإصابة بالوباء فى إيران، حسبما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية.

فى الوقت ذاته، نوهت سادات لارى إلى أن 5244 من المصابين بفيروس كورونا مازالوا فى وضع حرج، ويخضعون للعناية المركزة، بينما تجاوز عدد المتعافين من الإصابة 486 ألفًا.

وكان الرئيس الإيرانى حسن روحانى أعلن، أمس السبت، فرض قيود جديدة على 25 مدينة بمحافظات إيران لمدة 10 أيام، ابتداءًا من يوم الأربعاء المقبل، لمكافحة انتشار وباء كورونا فى البلاد.